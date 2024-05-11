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Улан-удэнка вложила 3,4 млн рублей в биржу аферистов

Улан-удэнка вложила 3,4 млн рублей в биржу аферистов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина набрала кредитов в банках

Жительница Улан-Удэ лишилась 3,4 млн рублей, желая заработать на «бирже».

В социальной сети женщина познакомилась с мужчиной, который в ходе переписки предложил заработать на бирже. Действуя по его инструкции, потерпевшая скачала на телефон приложение, на котором отображалась финансовая биржа.

Оформив онлайн кредиты в нескольких банках, она перевела на различные банковские счета более 3,4 млн рублей. После того, как не смогла вывести деньги с «биржи», женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Всего жертвами интернет-преступников с начала года стали 1 013 жителей республики (+ 43 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 205,8 млн рублей (+ 8,8 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
мошенничество прокуратура статистика

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