Улан-удэнка вложила 3,4 млн рублей в биржу аферистов

Женщина набрала кредитов в банках



Жительница Улан-Удэ лишилась 3,4 млн рублей, желая заработать на «бирже».



В социальной сети женщина познакомилась с мужчиной, который в ходе переписки предложил заработать на бирже. Действуя по его инструкции, потерпевшая скачала на телефон приложение, на котором отображалась финансовая биржа.



Оформив онлайн кредиты в нескольких банках, она перевела на различные банковские счета более 3,4 млн рублей. После того, как не смогла вывести деньги с «биржи», женщина поняла, что стала жертвой мошенников.



Всего жертвами интернет-преступников с начала года стали 1 013 жителей республики (+ 43 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 205,8 млн рублей (+ 8,8 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

