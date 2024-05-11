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В Забайкалье пожарные вытащили из глубокой лужи корову

В Забайкалье пожарные вытащили из глубокой лужи корову
Общество,  Фото:t.me/zabmchs
Бурёнка никак не могла выбраться из грязи

В Краснокаменске огнеборцы 11 пожарно-спасательной части вытащили из грязевого плена корову.

- Животное намертво засосало в луже и выбраться самостоятельно оно не могло. Не смог помочь бурёнке и хозяин. Прибывшие спасатели обвязали корову и вытащили её на свободу, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Сейчас с коровой всё в порядке, она цела и невредима.

коровы животные сельское хозяйство Забайкальский край

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