Бурёнка никак не могла выбраться из грязи
В Краснокаменске огнеборцы 11 пожарно-спасательной части вытащили из грязевого плена корову.
- Животное намертво засосало в луже и выбраться самостоятельно оно не могло. Не смог помочь бурёнке и хозяин. Прибывшие спасатели обвязали корову и вытащили её на свободу, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Сейчас с коровой всё в порядке, она цела и невредима.
В Забайкалье пожарные вытащили из глубокой лужи корову
Общество, Фото:
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