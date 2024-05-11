Нетрезвого автомобилиста помог задержать неравнодушный горожанин
9 мая около 19 часов бдительный житель Бурятии сообщил в полицию, что со стороны посёлка Эрхирик в направлении микрорайона Восточный едет автомобиль «Митсубиси», водитель которого предположительно, находится в состоянии опьянения. Автомобилист создавал опасную обстановку на дороге, допускал критическое сближение с другими автомашинами.
- Бдительный горожанин проследовал за нарушителем, который свернул в один из проулков в районе улицы Заиграевская. Когда нарушитель остановился, то мужчина забрал ключи из замка зажигания. Нетрезвый мужчина стал вести себя агрессивно и угрожать очевидцам нанесением телесных повреждений. Злоумышленник задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Инспекторы ДПС провели освидетельствование водителя, результат показал 0.81 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении 68-летнего мужчины оставлен административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
В отношении задержанного участковым уполномоченным полиции проводится проверка по факту грубого нарушения общественного порядка и угрозы убийством. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Улан-Удэ пьяный водитель набросился на очевидцев
Происшествия, Фото:
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