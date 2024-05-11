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В Бурятии устанавливают причину лесного пожара

В Бурятии устанавливают причину лесного пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорания произошли на севере республики

За сутки в Бурятии обнаружен один лесной пожар. Он произошёл в Муйском районе, на территории Муяканского лесничества. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Проводились работы по тушению одного пожара в Баунтовском районе, возгорание ликвидировано и двух пожаров в Муйском районе, в том числе локализованного очага в Таксимовском лесничестве. На тушении всех пожаров работали 112 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, задействовано 18 единиц лесопожарной техники, - отметили в РАЛХ.

На утро 11 мая продолжаются работы по тушению пожара в Муйском районе, на территории Муяканского лесничества. В Таксимовском лесничестве, идут работы по дотушиванию локализованного очага.

лесные пожары

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