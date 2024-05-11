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В Улан-Удэ наконец-то исправили указатель на площади Революции

В Улан-Удэ наконец-то исправили указатель на площади Революции
Общество,  Фото:t.me/newkgetmansky

Направления теперь заданы правильные

В старом центре Улан-Удэ наконец-то поменяли направление стрелок на указателе рядом со стелой-памятником павшим борцам за коммунизм напротив универмага «Центральный». Старые стрелки замазали, новые всё же нарисовали. Стрелки и фон, правда, заметно отличаются от первоначального дизайна современного бежевого указателя, установленного в рамках создания туристического кода центра Улан-Удэ. Зато стрелочки теперь правильные.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в конце январе в соцсетях появилась информация, что на этом указателе стрелки показывают совсем не туда.

«То есть Соборная стрит (бывш. Линховоина, Первомайская) у нас в Улан-Удэ справа (от указателя - ред.)? За улицей Кирова в 600 метрах? На месте улиц Каландаришвили или Советской?» - писали пользователи.

Стрелка же выше, указывающая на площадь Советов, привела бы туриста, не знающего Улан-Удэ, на перекрёсток улиц Куйбышева и Ленина.

В начале апреля неправильные стрелки замазали. Но новые нарисовать краской не решились – требовалась, наверное, дополнительная проверка.

11 мая, проверил уже «Байкал-Daily», стрелки наконец-то оформлены. Они показывают правильное направление от стелы на площади Революции и на улицу Соборную, и на площадь Советов улан-удэнцам и всем гостям города. Не прошло и полгода!


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