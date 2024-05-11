Клещи любят забираться в «укромные места»
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как защитить детей от клещей.
Клещи обитают в траве, невысоких деревьях, кустарниках и могут прикрепляться к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом - чаще всего, когда садится или ложится на траву. После чего клещи начинают двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасываются - их «излюбленными» местами являются подмышечные впадины, паховая область, область за ушами, поясняют специалисты.
Детям необходимо объяснять правила поведения на опасной в отношении клещей территории. Одежду детей акарицидными (противоклещевыми) аэрозольными средствами обрабатывают только взрослые в соответствии с правилами, изложенными на этикетке к средству. Общее время обработки одежды детей из аэрозольной упаковки составляет от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от размера одежды, отметили в Роспотребнадзоре.
- Если вы с ребёнком решили погулять в лесу, или работаете на собственном приусадебном участке, то периодически осматривайте ребёнка, а также обязательно по возвращению домой, - подчеркнули в управлении.
Специалисты рекомендуют соблюдать эти правила, поскольку дети являются особенно уязвимыми для клещей не только в физиологическом смысле вследствие своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать о своём дискомфорте, но и потому, что дети крайне любознательны и всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала сезона в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились уже 168 человек. Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ
Роспотребнадзор рассказал, как жителям Бурятии защитить детей от клещей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ростовые фигуры полицейских предупреждают о мошенничестве
Службу провёл Владыка Иосиф
Направления теперь заданы правильные
Местами ветер усилится до 20 м/с
На ремонт выделено 51 млн рублей
В БСМП опубликовали статистику за праздничные дни
Небо было залито красочными сполохами
Её собирают по ночам
Арсалана Будажапова поздравил губернатор
Среди юниорок 19-22 лет
Они построены в Закаменском районе
Кашель мучал малыша несколько месяцев
Местами температура повысится до +28°C
Общество, 10.05.2024
Участники посоревнуются в цирковом искусстве, хореографии, театральном искусстве, вокале и других номинациях
Общество, 10.05.2024
Обещают полёты в Москву