В Бурятии 20 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу









В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы.На верность закону и народу Российской Федерации присягнули 20 молодых сотрудников, поступившие на службу в различные учреждения.Принимая присягу, новобранцы поклялись быть верными Отечеству, соблюдать Конституцию и законы государства, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний виновников торжества поздравил заместитель начальника управления Зоригто Шаргакшанов. Он пожелал молодому поколению успехов, служить честно и с гордостью нести звание сотрудников уголовно-исполнительной системы России.