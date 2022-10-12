В Бурятии 20 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу

Они поступили на службы в различные учреждения
В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
На верность закону и народу Российской Федерации присягнули 20 молодых сотрудников, поступившие на службу в различные учреждения.
Принимая присягу, новобранцы поклялись быть верными Отечеству, соблюдать Конституцию и законы государства, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.
С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний виновников торжества поздравил заместитель начальника управления Зоригто Шаргакшанов. Он пожелал молодому поколению успехов, служить честно и с гордостью нести звание сотрудников уголовно-исполнительной системы России.
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Они поступили на службы в различные учреждения
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