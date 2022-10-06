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Борицы Бурятии стали призёрами всероссийского турнира

Борицы Бурятии стали призёрами всероссийского турнира
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Две медали завоевали студентки БГСХА

В городе Орехово-Зуево прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Анны Шамовой. В этом году традиционные соревнования провели в 11 раз. География участников обширна: на турнир приехало более 150 спортсменок из 23 регионов страны.

В соревнованиях приняли участие борицы из Бурятии. Студентки агрономического факультета Бурятской сельхозакадемии заняли призовые места. Серебряную медаль выиграла Мунсэл Цыденова. Третье место завоевала Адиса Аюшеева, сообщает пресс-служба БГСХА.

Напомним, что этот турнир является мастерским: это единственные соревнования в России, где женщины могут получить звание мастера спорта. Девушки до 18 лет, показавшие высокие результаты, становятся кандидатами в мастера спорта.
Бурятия женская борьба спорт всероссийский турнир БГСХА

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