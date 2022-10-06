Спортсмены приняли участие в чемпионате и первенстве СФО и ДФО
С 1 по 2 октября в Чите прошли чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по киокусинкай (дисциплина «кёкусин-кан») в разделе кумите. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Как сообщает спортивный клуб «Чёрный пояс», команда спортклуба под руководством Алексея Фёдорова и Леонида Кондратьева вернулась домой с россыпью медалей. Спортсмены в общей сложности завоевали 15 наград. Из них 10 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.
Чемпионами стали Иван Ш., Константин Л., Захар М., Глеб Ш., Людмила А., Туяна Ж., Дарья В., Максим К., Михаил Т. и Александра Д. Серебряные медали завоевали Павел Б., Николай В., Никита С. Звание бронзовых призёров получили Мария Ш. и Александра Ц.
Каратисты Бурятии выиграли 15 медалей в Чите
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