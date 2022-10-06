Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Росгвардейцы поймали его, когда он занервничал



В Советском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину. Он при виде правоохранителей стал заметно нервничать, развернулся и пошёл в обратную сторону.



Мужчину остановили для проверки. В ходе установления личности и проверки документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.



- 47-летний житель Забайкальского края был объявлен в федеральный розыск как лицо, уклоняющееся от отбывания ограничения свободы за совершение преступления в городе Петровск-Забайкальский. Проигнорировав требования закона, мужчина уехал в соседнюю Бурятию и перебивался случайными заработками, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный был доставлен в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.

