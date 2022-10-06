Росгвардейцы поймали его, когда он занервничал
В Советском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину. Он при виде правоохранителей стал заметно нервничать, развернулся и пошёл в обратную сторону.
Мужчину остановили для проверки. В ходе установления личности и проверки документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.
- 47-летний житель Забайкальского края был объявлен в федеральный розыск как лицо, уклоняющееся от отбывания ограничения свободы за совершение преступления в городе Петровск-Забайкальский. Проигнорировав требования закона, мужчина уехал в соседнюю Бурятию и перебивался случайными заработками, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный был доставлен в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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