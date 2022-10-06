06 октября

05 октября

Популярное

Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ

Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Росгвардейцы поймали его, когда он занервничал

В Советском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину. Он при виде правоохранителей стал заметно нервничать, развернулся и пошёл в обратную сторону.

Мужчину остановили для проверки. В ходе установления личности и проверки документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.

- 47-летний житель Забайкальского края был объявлен в федеральный розыск как лицо, уклоняющееся от отбывания ограничения свободы за совершение преступления в городе Петровск-Забайкальский. Проигнорировав требования закона, мужчина уехал в соседнюю Бурятию и перебивался случайными заработками, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный был доставлен в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Росгвардия федеральный розыск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ
Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ
Общество, 06.10.2022
Росгвардейцы поймали его, когда он занервничал
Улан-удэнцы предпочитают забирать из приютов породистых собак
Улан-удэнцы предпочитают забирать из приютов породистых собак
Общество, 06.10.2022
В этом году только из одного приюта горожане приютили порядка 250 собак
Жителей Улан-Удэ удивило разрушение нового асфальта
Жителей Улан-Удэ удивило разрушение нового асфальта
Общество, 06.10.2022
Сейчас участок уже привели в порядок
В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов
В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов
Общество, 06.10.2022
Учителям вручили почётные грамоты
В Бурятии семьям мобилизованным выдают дрова
В Бурятии семьям мобилизованным выдают дрова
Общество, 06.10.2022
На одну семью положено до 10 кубов дров
В Улан-Удэ открыли памятник генерал-майору Станиславу Коровинскому
В Улан-Удэ открыли памятник генерал-майору Станиславу Коровинскому
Общество, 06.10.2022
Открытие состоялось на территории отдела по конвоированию республиканского УФСИН
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
Общество, 06.10.2022
Ранее мужчина уже дважды был осуждён за езду в нетрезвом виде 
В ноябре Улан-Удэ примет осенний джазовый фестиваль
В ноябре Улан-Удэ примет осенний джазовый фестиваль
Общество, 06.10.2022
Первые концерты «Осень. Jazz. Вино» пройдут 11 и 13 ноября
В Улан-Удэ температура опускалась до -6 градусов
В Улан-Удэ температура опускалась до -6 градусов
Общество, 06.10.2022
В столице Бурятии существенных осадков не ожидается 
На Байкале пройдёт театральный фестиваль
На Байкале пройдёт театральный фестиваль
Общество, 05.10.2022
В его работе примут участие педагоги, представители театрального сообщества и эксперты в области кино
В Бабушкине открылась выставка палеонтологических пейзажей
В Бабушкине открылась выставка палеонтологических пейзажей
Общество, 05.10.2022
На ней представлены работы в жанре «палеоарт» и окаменелости животных
В Иркутске впервые разыграют «Кубок Азии» по ушу
В Иркутске впервые разыграют «Кубок Азии» по ушу
Общество, 05.10.2022
В городе впервые состоятся всероссийские соревнования в дисциплине «саньда»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^