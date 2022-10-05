В городе впервые состоятся всероссийские соревнования в дисциплине «саньда»
В Иркутске с 8 по 9 октября пройдут всероссийские соревнования по ушу в дисциплине «саньда» «Кубок Азии». Планируется, что в турнире во дворце спорта «Труд» примут участие более 200 спортсменов из Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Приморского краёв и других регионов страны.
- В столице Приангарья впервые пройдут всероссийские соревнования по ушу-саньда, до этого мы проводили только Сибирский федеральный округ. Нам доверили проводить такой турнир, потому что у нас сильная команда, наши ребята входят в состав сборной команды России. У нас есть электронная система судейства, помост и другое оборудование, необходимое для проведения соревнований всероссийского статуса, – рассказал председатель спортивной федерации ушу Иркутской области Денис Дмитриев.
Соревнования проводятся в различных весовых категориях в четырёх возрастных группах: юноши и девушки 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения, юниоры и юниорки 2005-2006 годов рождения, мужчины и женщины. К участию во всероссийском турнире допускаются спортсмены, имеющие не ниже первого спортивного разряда.
Открытие соревнований состоится в 14:00 часов 8 октября. С 14:30 начнутся предварительные поединки, затем пройдут полуфинальные встречи. 9 октября с 10:00 часов начнутся финалы, после проводится награждение. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске впервые разыграют «Кубок Азии» по ушу
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