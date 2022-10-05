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В Бурятии отпраздновали 100-летие службы уголовного розыска

В Бурятии отпраздновали 100-летие службы уголовного розыска
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
С начала года сотрудники уголовного розыска раскрыли около трёх тысяч преступлений

В МВД Бурятии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования службы уголовного розыска республики

Начальник управления уголовного розыска полковник полиции Дмитрий Тугаринов, отметил, что сегодня, 5 октября, уголовный розыск республики отмечает двойной праздник – День уголовного розыска в системе МВД России и 100-летие со дня создания образования подразделений уголовного розыска в Бурятии.

- За 9 месяцев 2022 года сотрудники уголовного розыска раскрыли около трёх тысяч преступлений. В том числе 44 преступления в составе организованной преступной группы, большинство из которых потребовало проведения масштабного объема квалифицированных оперативно-розыскных мероприятий. Также в числе раскрытых – убийства и покушения на убийство, преступления против собственности, противоправные деяния, связанные с мошенничеством в сфере IT-технологий, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе ведомственные награды вручены отличившимся руководителям и сотрудникам управления уголовного розыска.

Заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов объявил благодарность ветерану службы - майору милиции в отставке Аркадию Семеновичу Шуляку - за многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, активную ветеранскую деятельность. Ему вручили памятную юбилейную медаль «100 лет Уголовному розыску Бурятии».

Также медали вручены полковнику милиции в отставке Михаилу Будаевичу Самбаеву, полковнику милиции в отставке Сергею Валентиновичу Лебедеву, полковнику полиции в отставке Чингису Пурбоевичу Цыренжапову и председателю Совета ветеранов МВД полковнику внутренней службы в отставке Виктору Викторовичу Приеменко.


полиция

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