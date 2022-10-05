05 октября

04 октября

Популярное

В Бурятии туристы оставляют за собой горы мусора в нацпарке

В Бурятии туристы оставляют за собой горы мусора в нацпарке
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
На уборку вышли инспекторы

В Тункинском национальном парке в Бурятии государственные инспекторы очистили четыре места отдыха и прилегающий к ним лес от мусора.

- Наш инспекторский участок проводит профилактические беседы с населением, отдыхающими. Мы раздаём листовки и устанавливаем информационные аншлаги с обращением бережно относиться к природе. Но часто «любители» природы оставляют после себя горы стеклянного и пластикового мусора, – рассказывают государственные инспектора Туранского инспекторского участка.

Участники экологического десанта собрали пластиковые бутылки, стекло, бумага, картон, банки, целлофановые пакеты и прочий мусор. Всего они собрали 10 кубометров бытового мусора с мест отдыха Хэшэктэ, урочище Дарки, Ехэ-Угун, Иркутный мост, сообщили в пресс-службе нацпарка.

- В этих местах любят отдыхать и местные и приезжие, но, к сожалению, не все забирают мусор с собой. Не понимая, что неубранный мусор может находиться в земле сотни лет и наносить значительный урон, а в лесу стать причиной лесного пожара, - отмечает старший государственный инспектор Светлана Синькевич.

мусор национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отпраздновали 100-летие службы уголовного розыска
В Бурятии отпраздновали 100-летие службы уголовного розыска
Общество, 05.10.2022
С начала года сотрудники уголовного розыска раскрыли около трёх тысяч преступлений
Заболеваемости ОРВИ в Бурятии пошла на убыль
Заболеваемости ОРВИ в Бурятии пошла на убыль
Общество, 05.10.2022
Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах     
В Бурятии простились с погибшим на спецоперации полковником
В Бурятии простились с погибшим на спецоперации полковником
Общество, 05.10.2022
«Он геройски погиб в бою без страха и упрёка, не прячась за спинами других», - рассказал Хамбо Лама
Жителя Иркутской области будут судить за фиктивную прописку иностранца
Жителя Иркутской области будут судить за фиктивную прописку иностранца
Общество, 05.10.2022
Мужчина поставил на учёт гражданина Кыргызстана
Улан-удэнцев просят незамедлительно сообщать о стаях собак
Улан-удэнцев просят незамедлительно сообщать о стаях собак
Общество, 05.10.2022
Когда бездомные собаки сбиваются в стаи, они превращаются в хищников
В аэропорту Иркутска потушат самолёт
В аэропорту Иркутска потушат самолёт
Общество, 05.10.2022
Воздушное судно подожгут в рамках учений МЧС
Горсовет Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя
Горсовет Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя
Общество, 05.10.2022
Особую благодарность депутаты выразили ветеранам педагогического труда
В школах Бурятии 87% учителей – женщины
В школах Бурятии 87% учителей – женщины
Общество, 05.10.2022
Всего в республике почти 10 тысяч учителей
В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии
В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии
Общество, 05.10.2022
Бойцы спецподразделений несли службу три месяца
Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19
Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19
Общество, 05.10.2022
В больницах лечатся 85 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^