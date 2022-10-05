На уборку вышли инспекторы
В Тункинском национальном парке в Бурятии государственные инспекторы очистили четыре места отдыха и прилегающий к ним лес от мусора.
- Наш инспекторский участок проводит профилактические беседы с населением, отдыхающими. Мы раздаём листовки и устанавливаем информационные аншлаги с обращением бережно относиться к природе. Но часто «любители» природы оставляют после себя горы стеклянного и пластикового мусора, – рассказывают государственные инспектора Туранского инспекторского участка.
Участники экологического десанта собрали пластиковые бутылки, стекло, бумага, картон, банки, целлофановые пакеты и прочий мусор. Всего они собрали 10 кубометров бытового мусора с мест отдыха Хэшэктэ, урочище Дарки, Ехэ-Угун, Иркутный мост, сообщили в пресс-службе нацпарка.
- В этих местах любят отдыхать и местные и приезжие, но, к сожалению, не все забирают мусор с собой. Не понимая, что неубранный мусор может находиться в земле сотни лет и наносить значительный урон, а в лесу стать причиной лесного пожара, - отмечает старший государственный инспектор Светлана Синькевич.
В Бурятии туристы оставляют за собой горы мусора в нацпарке
Общество, Фото:
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