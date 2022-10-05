В Улан-Удэ бывший военный незаконно получал пенсию за выслугу лет

Мужчине назначили судебный штраф



В Улан-Удэ бывший военнослужащий предстал перед судом. Установлено, что он с марта 2015 года по апрель 2022 года незаконно получал пенсию за выслугу лет за службу в органах внутренних дел Российской Федерации. Однако мужчина уже утратил право на получение этой пенсии в связи с заключением контракта о прохождении военной службы.



Суд признал мужчину виновным по статье «Мошенничество при получении выплат» и назначил штраф в 15 тысяч рублей.



- Также удовлетворён гражданский иск, с осуждённого в пользу Министерства внутренних дел Российской Федерации взыскана сумма ущерба. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.



