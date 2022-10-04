Росгвардейцы Бурятии стали лучшими в мини-футболе

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

В финале сошлись команды сил специального назначения и вневедомственной охраны



В Улан-Удэ завершился чемпионат по мини-футболу среди органов безопасности и правопорядка Бурятии.



В финальном матче встретились представители Росгвардии Бурятии – команды сил специального назначения и вневедомственной охраны. Победу в упорном поединке одержали спортсмены спецподразделений.



Третье место завоевала команда столичного управления МВД России.



Победителям были вручены медали, дипломы, кубки и ценные подарки.

