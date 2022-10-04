В финале сошлись команды сил специального назначения и вневедомственной охраны
В Улан-Удэ завершился чемпионат по мини-футболу среди органов безопасности и правопорядка Бурятии.
В финальном матче встретились представители Росгвардии Бурятии – команды сил специального назначения и вневедомственной охраны. Победу в упорном поединке одержали спортсмены спецподразделений.
Третье место завоевала команда столичного управления МВД России.
Победителям были вручены медали, дипломы, кубки и ценные подарки.
Росгвардейцы Бурятии стали лучшими в мини-футболе
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