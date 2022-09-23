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Военкомат Бурятии: «Возраст старше 35 лет – не основание для освобождения»

Военкомат Бурятии: «Возраст старше 35 лет – не основание для освобождения»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призвать могут жителей в возрасте до 65 лет

Военный комиссариат Бурятии сообщил, что возраст старше 35 лет не является основанием для освобождения от призыва на военную службу.

- При осуществлении призыва на военную службу в соответствии с законодательством граждане делятся на возрастные категории. Нет конкретного определения, что граждане старше 35 лет не подлежат призыву. Министерством обороны определен преимущественным возраст призыва до 35 лет в связи с тем, что в этом возрасте меньше тратится времени на подготовку бойца, так как навыки лучше сохранены. Но, повторюсь, это не значит, что после 35 лет гражданина нельзя призвать на военную службу, в том числе и в рамках частичной мобилизации. В соответствии с инструкциями и руководствующими документами, граждане могут быть призваны на военную службу до 65 лет в зависимости от разряда и воинского звания в запасе, - прокомментировал военный комиссар Бурятии Александр Трубников.



Согласно разъяснениям Военного комиссариата Бурятии, в соответствии с законом не будут призываться:

· забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

· признанные временно не годными по состоянию здоровья;

· занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;

· имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

· те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».

Если военный пенсионер - независимо от принадлежности к силовым ведомствам - находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.
частичная мобилизация

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