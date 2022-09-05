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В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт

В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Мероприятие прошло в рамках туристского форума

3 и 4 сентября в селе Селендума Селенгинского района Бурятии прошёл туристский форум «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу». В рамках мероприятия состоялись открытие «Усадьбы казака», трекинг по сохранившемуся участку Великого чайного пути, историческая реконструкция сплава по реке Селенга.

Основным событием форума стало открытие Удунгинского купеческого тракта на сохранившемся участке тропы Великого чайного пути. Трекинг по тропе, протяжённостью более двух километров, помог участникам погрузиться в атмосферу того времени. Для всех участников трекинга также прошла викторина и были организованы живые уроки истории.

- На нынешней туристской тропе раньше проходили обозы с чаем. Маршрут кяхтинское купечество выбрало как наиболее доступный путь к Байкалу, с наиболее лёгкими перевалами и максимально доступный для колесного движения. Путь, который назвали Удунгинский тракт, был проведён в 1880-х годах, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

В «Усадьбе казака» гостей встретили по казачьим обычаям, представили выставку с уникальными историческими фотографиями и документами, связанными с Удунгинским трактом и его основателем Юмжапом Лумбуновым. Также здесь была воссоздана историческая казачья изба прошлых лет с мебелью, утварью и одеждой казаков.

Во дворе дома в это время проходила ярмарка ТОСов, на которой гости могли пройти мастер-классы по приготовлению боов, выпить традиционного чая с пирогами и узнать о традициях русского чаепития и бурятского гостеприимства.

В рамках проведения туристского форума в селе Селендума, на площадке стадиона «Школьник» прошла спортивная игра «Казачий сполох – 2022». В ней приняли участие 9 команд из Селенгинского, Кяхтинского и Закаменского районов. Команды соревновались в таких состязаниях, как смотр строя и песни, метание копья, стрельба из лука, рубка лозы, метание гранат, разборка-сборка автомата, метание ножей, владение нагайкой.

По итогам игры первое место заняла команда «Селенга» МБОУ СОШ №5 Гусиноозёрска. Второе место завоевала команда «Рубеж» Закаменского района. Третье место выиграла команда «Удалые казачата» ГБОУ «Новоселенгинская СОШ».
туризм форум трекинг Бурятия Селенгинский район казаки

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