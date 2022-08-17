На чемпионате табунщиков Бурятии заплачут кони

В Тунке состоятся конные состязания «Буряад Мориной Соло»



В Тункинском районе Бурятии пройдёт I открытый чемпионат по национальным конным видам спорта «Буряад Мориной Соло». Конные состязания планировались в июле, однако соревнования перенесли и назначили на 19-20 августа. Спортивный фестиваль проведут на ипподроме в местности Баин-Тала, возле села Толтой, вблизи курортного посёлка Аршан.



19 августа состоится мандатная комиссия, а 20 августа на главной сцене участники покажут мастерство в старинных обрядах «Мори хγндэлгэ» и «Мори гоёолго» – конкурс конного убранства и исполнение хвалебной песни коню. Победителем считается тот табунщик, чья лошадь заплачет.



Также на боевых дорожках пройдут по канонам предков следующие соревнования:

- «Урга шγγрэхэ» - поднятие ловчего шеста;

- «Морин дээрэ харбалга» - верховая стрельба из лука;

- «Морин дээрээ бухэ барилдаан» - борьба на лошадях;

- «Мори бугууляар барижа урээ унаха» - «родео», ловля коня арканом и объездка лошадей.



Далее пройдут заезды:

- скачки для лошадей двух лет бурятской и забайкальской пород, дистанция 6000 метров;

- заезд для лошадей полукровных и чистокровных пород «Рысь под седлом», дистанция 2000 метров;

- заезд для лошадей полукровных и чистокровных пород «Галоп», дистанция 2000 метров;

- заезд для лошадей трёх лет и старше бурятской и забайкальской пород, дистанция 15000 метров – абсолютное первенство.



Церемония награждения победителей начнётся в 20:30, сообщает туристский информационный центр «Байкал».



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