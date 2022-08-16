В Бурятии механизатор отпраздновал 90-летний юбилей

В Тарбагатайском районе поздравили ещё одного труженика тыла
15 августа в Тарбагатайском районе Бурятии свой 90-летний юбилей отметил Тимофей Никитович Брылев. С этим замечательным событием юбиляра приехали поздравить представители районной администрации, отдела социальной защиты населения по району, администрации сельского поселения «Десятниковское». Гости передали виновнику торжества поздравления от президента Российской Федерации и главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта и подарок.
Тимофей Никитович родился в 1932 году в селе Десятниково Тарбагатайского района. В родном колхозе юбиляр проработал 45 лет. По словам юбиляра, он был первым трактористом в районе получившим трактор «Беларусь». Когда «боевая машина» выходила из строя, он самостоятельно устранял неполадки, проводил соответствующий ремонт. Чтобы днём техника не подводила, рано утром проводил осмотр и замену агрегатов.
Сегодня о Тимофее Никитовиче заботятся его дети и внуки. Семья у юбиляра большая: 6 детей, 6 внуков и 17 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.
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