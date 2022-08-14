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В Бурятии Роспотребнадзором рассмотрено за полугодие более 2 тысяч обращений жителей

В Бурятии Роспотребнадзором рассмотрено за полугодие более 2 тысяч обращений жителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Более 37% обращений пришлось на качество непродовольственных товаров

За I полугодие 2022 года управлением Роспотребнадзора по Бурятии рассмотрено 2285 обращений по вопросам защиты прав потребителей. Из общего числа рассмотренных обращений более 37% пришлось на качество непродовольственных товаров, 17% связано с качеством продуктов питания, 15% - со сферой бытового обслуживания населения, 7% - с нарушениями в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 8% - со сферой финансовых услуг, менее 5% обращений касались вопросов предоставления услуг связи, деятельности на финансовом рынке, платных медицинских услуг, культурно-развлекательных услуг, услуг агентств недвижимости и пр.

На основании поступивших обращений, а также иных сведений, управлением проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей.

- По фактам выявленных нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов, а также нормативных актов, регламентирующих обязательную маркировку отдельных видов продукции, управлением возбуждено 32 административных дела, назначены наказания в виде административных штрафов на сумму 270,5 тыс. рублей. По результатам рассмотрения административных материалов в адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей внесено 27 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, - сообщают в управлении.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество контрольно-надзорных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей сократилось в связи с вступлением постановления правительства РФ №336, которым введён мораторий на проверки бизнеса.

- Проведение внеплановых проверок по обращениям граждан допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан. При этом такие мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. В случае выявления иных нарушений прав потребителей нарушителям выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. За I полугодие текущего года выдано 63 предостережения, - отметили здесь.

Проводится работа по восстановлению нарушенных прав потребителей в судебном порядке. При участии управления за I полугодие 2022 года судами республики в пользу потребителей взыскано более 8 млн. рублей.



обращение Роспотребнадзор

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