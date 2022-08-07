Турнир по тайскому боксу состоится в Куала-Лумпуре
В Малайзии с 9 по 21 августа пройдёт первенство мира по тайскому боксу (IFMA Youth World Championships). К международным соревнованиям была допущена сборная России.
На первенство выехала юная спортсменка из Бурятии Анастасия Б. вместе с тренером Оюной Абдулмуслимовой. Путь предстоит долгий: автобусом до Улан-Батора, самолётом через Сеул до Куала-Лумпура. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.
Отметим, что в связи с допуском к предстоящему мировому турниру сборных России и Белоруссии о бойкоте соревнований заявили власти Украины.
Спортсменка из Бурятии примет участие в первенстве мира
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