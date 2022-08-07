Спортсменка из Бурятии примет участие в первенстве мира

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Турнир по тайскому боксу состоится в Куала-Лумпуре



В Малайзии с 9 по 21 августа пройдёт первенство мира по тайскому боксу (IFMA Youth World Championships). К международным соревнованиям была допущена сборная России.



На первенство выехала юная спортсменка из Бурятии Анастасия Б. вместе с тренером Оюной Абдулмуслимовой. Путь предстоит долгий: автобусом до Улан-Батора, самолётом через Сеул до Куала-Лумпура. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.



Отметим, что в связи с допуском к предстоящему мировому турниру сборных России и Белоруссии о бойкоте соревнований заявили власти Украины.

