07 августа

06 августа

05 августа

Популярное

Спортсменка из Бурятии примет участие в первенстве мира

Спортсменка из Бурятии примет участие в первенстве мира
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
Турнир по тайскому боксу состоится в Куала-Лумпуре

В Малайзии с 9 по 21 августа пройдёт первенство мира по тайскому боксу (IFMA Youth World Championships). К международным соревнованиям была допущена сборная России.

На первенство выехала юная спортсменка из Бурятии Анастасия Б. вместе с тренером Оюной Абдулмуслимовой. Путь предстоит долгий: автобусом до Улан-Батора, самолётом через Сеул до Куала-Лумпура. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.

Отметим, что в связи с допуском к предстоящему мировому турниру сборных России и Белоруссии о бойкоте соревнований заявили власти Украины.
Бурятия первенство мира тайский бокс спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 07.08.2022
По республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Названы абсолютные победители борцовского турнира на Ольхоне
Названы абсолютные победители борцовского турнира на Ольхоне
Общество, 07.08.2022
Победу завоевали представители Иркутской области
Боксёр из Улан-Удэ выиграл «золото» международных игр
Боксёр из Улан-Удэ выиграл «золото» международных игр
Общество, 07.08.2022
Юный спортсмен стал лучшим в весовой категории до 52 кг
В Усть-Ордынском округе отметили юбилей Нукутского района
В Усть-Ордынском округе отметили юбилей Нукутского района
Общество, 07.08.2022
Торжества проходили в посёлке Новонукутский
В Бурятии ощущается дыхание осени
В Бурятии ощущается дыхание осени
Общество, 07.08.2022
Ночные температуры уже довольно низкие
Выпускники вузов МЧС России заступили на службу в Бурятии
Выпускники вузов МЧС России заступили на службу в Бурятии
Общество, 06.08.2022
Шесть выпускников приступили к исполнению служебных обязанностей
Иркутянин купил дыню с мухами и личинками
Иркутянин купил дыню с мухами и личинками
Общество, 06.08.2022
Дынная муха серьёзно вредит сельскому хозяйству
В Улан-Удэ заключили под стражу обвиняемого в контрабанде дериватов
В Улан-Удэ заключили под стражу обвиняемого в контрабанде дериватов
Общество, 06.08.2022
Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия  
Жителя Бурятии через суд лишили права на хранение оружия
Жителя Бурятии через суд лишили права на хранение оружия
Общество, 06.08.2022
Мужчина долгое время не забирал оружие из полиции 
В трамваях Улан-Удэ произошли «двойные» списания за проезд
В трамваях Улан-Удэ произошли «двойные» списания за проезд
Общество, 06.08.2022
Произошедшее связывают с обновлением программы 
В Улан-Удэ выбирают лучшего лесного пожарного
В Улан-Удэ выбирают лучшего лесного пожарного
Общество, 06.08.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с конкурса профмастерства 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^