Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций
Российский футбольный союз подвёл итоги третьего сезона фестиваля «Футбол в школе». Он проходил в детских садах и школах 78 регионов страны. В течение трёх месяцев участники провели 2125 конкурсов, соревнований, викторин и эстафет, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии региональным победителем в номинации «Образовательная организация с количеством обучающихся 300 человек и более» стала школа №4 города Гусиноозёрск имени Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова.
- Перед нами стояла задача организовать интересные мероприятия на футбольную тематику с заданными концепциями, такие как: «Футбольная карусель», «Мы в игре», «День футбольного болельщика», «Футбольная викторина», «Наш школьный спортивный клуб», «Папа, мама я – футбольная семья» и другие. Мы очень довольны своим результатом, дети рады и с нетерпением ждут наборы футбольного инвентаря от РФС, – поделилась Софья Батуева, куратор РДШ школы №4.
По информации РФС, тремя лучшими образовательными организациями России среди детских садов, школ с менее и более 300 учеников стали: детский сад №36 (г. Тюмень), Гусаревская средняя общеобразовательная школа Азовская района (Ростовская область) и средняя школа №10 (Липецкая область).
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
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