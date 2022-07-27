Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций



Российский футбольный союз подвёл итоги третьего сезона фестиваля «Футбол в школе». Он проходил в детских садах и школах 78 регионов страны. В течение трёх месяцев участники провели 2125 конкурсов, соревнований, викторин и эстафет, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



В Бурятии региональным победителем в номинации «Образовательная организация с количеством обучающихся 300 человек и более» стала школа №4 города Гусиноозёрск имени Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова.



- Перед нами стояла задача организовать интересные мероприятия на футбольную тематику с заданными концепциями, такие как: «Футбольная карусель», «Мы в игре», «День футбольного болельщика», «Футбольная викторина», «Наш школьный спортивный клуб», «Папа, мама я – футбольная семья» и другие. Мы очень довольны своим результатом, дети рады и с нетерпением ждут наборы футбольного инвентаря от РФС, – поделилась Софья Батуева, куратор РДШ школы №4.



По информации РФС, тремя лучшими образовательными организациями России среди детских садов, школ с менее и более 300 учеников стали: детский сад №36 (г. Тюмень), Гусаревская средняя общеобразовательная школа Азовская района (Ростовская область) и средняя школа №10 (Липецкая область).

