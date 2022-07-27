27 июля

26 июля

Популярное

Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале

Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций

Российский футбольный союз подвёл итоги третьего сезона фестиваля «Футбол в школе». Он проходил в детских садах и школах 78 регионов страны. В течение трёх месяцев участники провели 2125 конкурсов, соревнований, викторин и эстафет, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

В Бурятии региональным победителем в номинации «Образовательная организация с количеством обучающихся 300 человек и более» стала школа №4 города Гусиноозёрск имени Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова.

- Перед нами стояла задача организовать интересные мероприятия на футбольную тематику с заданными концепциями, такие как: «Футбольная карусель», «Мы в игре», «День футбольного болельщика», «Футбольная викторина», «Наш школьный спортивный клуб», «Папа, мама я – футбольная семья» и другие. Мы очень довольны своим результатом, дети рады и с нетерпением ждут наборы футбольного инвентаря от РФС, – поделилась Софья Батуева, куратор РДШ школы №4.

По информации РФС, тремя лучшими образовательными организациями России среди детских садов, школ с менее и более 300 учеников стали: детский сад №36 (г. Тюмень), Гусаревская средняя общеобразовательная школа Азовская района (Ростовская область) и средняя школа №10 (Липецкая область).
Гусиноозерск Бурятия школа футбол спорт фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
Общество, 27.07.2022
В республике издадут сборник «Отец мой был природный пахарь»
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Общество, 27.07.2022
Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Общество, 27.07.2022
Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
Общество, 27.07.2022
Спортивные комплексы смонтируют до начала осени
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Общество, 27.07.2022
Александр Халтагаров стал призёром в быстрой и молниеносной программе соревнований
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, 27.07.2022
В Осинском районе чествовали юбиляров семейной жизни
В Бурятии в новом сквере провалилась плитка
В Бурятии в новом сквере провалилась плитка
Общество, 27.07.2022
Обновлённый сквер в Гусиноозёрске не прошёл испытание дождём
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
Общество, 27.07.2022
Медведи бродят по берегам рек и озера Байкал
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Общество, 27.07.2022
Вадим Бредний уже 13 лет представляет интересы жителей Шишковки
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
Общество, 27.07.2022
Специалисты исследовали образцы хищных рыб  
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
Общество, 27.07.2022
Военнослужащие будут обеспечиваться дополнительными гарантиями по решению правительства республики
Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонтируемой дороги
Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонтируемой дороги
Общество, 27.07.2022
«Дорога рушится на всём протяжении», - бьют тревогу жители
В Улан-Удэ строят велосипедную дорожку во дворе
В Улан-Удэ строят велосипедную дорожку во дворе
Общество, 27.07.2022
Она будет протяжённостью 400 метров
Часть Улан-Удэ на сутки лишится холодной воды
Часть Улан-Удэ на сутки лишится холодной воды
Общество, 27.07.2022
В середине августа запланированы ремонтные работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^