Праздник состоится в Забайкальском национальном парке
9 июля в Баргузинском районе Бурятии пройдёт праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». Мероприятие проведут в селе Курбулик, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В рамках проведения праздника состоятся театрализованный пролог, торжественная церемония открытия, встреча Батюшки Байкала, ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом, мастер-классы и выставки. Также пройдут конкурсы: кулинарный «Рыбацкая фантазия», костюмированный «Байкальская русалочка», детский творческий «Юный друг природы». Будут проведены соревнование по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак» для рыболовов-любителей и большая концертная и игровая развлекательная программы.
Программа праздника
11:00 – Торжественное открытие праздника
11:30 – Кулинарный конкурс «Рыбацкая фантазия»
11:35-12:00 – Лотерея от Золотой рыбки, концертные номера, конкурсы для зрителей
12:00 – Ловля байкальской рыбы традиционным способом – закидным неводом
12:20 – Награждение победителей лотереи
12:25 – Конкурс «Клёвый рыбак»
12:30 – Детский творческий конкурс «Юный друг Подлеморья»
13:30 – Конкурс «Байкальская русалка»
14:00-15:00 – Концертно-развлекательная программа от группы кАвЁр Band «Non Stop»
15:00-17:00 – Награждение за конкурсы и концертно-конкурсная программа
17:00 – Торжественное закрытие праздника
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В Бурятии отпразднуют «День рыбака»
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