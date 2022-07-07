В Бурятии отпразднуют «День рыбака»

Праздник состоится в Забайкальском национальном парке



9 июля в Баргузинском районе Бурятии пройдёт праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». Мероприятие проведут в селе Курбулик, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В рамках проведения праздника состоятся театрализованный пролог, торжественная церемония открытия, встреча Батюшки Байкала, ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом, мастер-классы и выставки. Также пройдут конкурсы: кулинарный «Рыбацкая фантазия», костюмированный «Байкальская русалочка», детский творческий «Юный друг природы». Будут проведены соревнование по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак» для рыболовов-любителей и большая концертная и игровая развлекательная программы.



Программа праздника



11:00 – Торжественное открытие праздника

11:30 – Кулинарный конкурс «Рыбацкая фантазия»

11:35-12:00 – Лотерея от Золотой рыбки, концертные номера, конкурсы для зрителей

12:00 – Ловля байкальской рыбы традиционным способом – закидным неводом

12:20 – Награждение победителей лотереи

12:25 – Конкурс «Клёвый рыбак»

12:30 – Детский творческий конкурс «Юный друг Подлеморья»

13:30 – Конкурс «Байкальская русалка»

14:00-15:00 – Концертно-развлекательная программа от группы кАвЁр Band «Non Stop»

15:00-17:00 – Награждение за конкурсы и концертно-конкурсная программа

17:00 – Торжественное закрытие праздника



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