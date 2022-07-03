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В Бурятии выловили 40-килограммовую самку байкальского осётра

В Бурятии выловили 40-килограммовую самку байкальского осётра
Общество,  Фото:ФГБУ «Главрыбвод»
Крупную рыбу выловили на Селенге

Сотрудники Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в Кабанском районе Бурятия на реке Селенге выловили самку байкальского осётра. Вес рыбы составил 40 кг.

- В дальнейшем для инкубации будет взята икра. Отметим, что это будет уже третья партия икры. Первые две партии были получены из собственного ремонтно-маточного стада, - сообщили ФГБУ «Главрыбвод».

После подращивания молодь осётра будет выпущена в естественную среду обитания.

Справка:

Осётр - эволюционно самая древняя и самая крупная рыба озера Байкал. Осётр в основном обитает в дельте реки Селенги, в устьях некоторых других рек, в заливах Байкала на глубине 20-50 м.

Половой зрелости самцы достигают в 15-16 лет (длина более 1 м, масса 6-7 кг), а самки - в 18-20 лет, при длине тела 100-120 см и массе 12-14 кг. После нереста рыбы отдыхают и повторно идут на нерест через один-два года. Модальная (среднестатистическая) группа нерестового стада состоит из самцов 15-28 лет и самок 20-37 лет.

Плодовитость рыб зависит от линейных размеров и массы; чем крупнее самка, тем выше плодовитость. У самок длиной 140 см количество икры составляет 253 тыс. шт., а при длине 181 см и массе 39,5 кг - уже 832 тыс. шт. Диаметр одной икринки варьирует в среднем от 2,4 до 2,9 мм, при массе 15,2-15,6 мг.

рыба рыбоводное производство

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