В Улан-Удэ прощаются с 25-летним военным, погибшим на Украине

В ходе спецоперации погиб ефрейтор Баир Галсанов



Сегодня в Улан-Удэ прощаются с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Галсановым Баиром Базаргуруевичем.



Баир Галсанов родился 12 марта 1997 года в Улан-Удэ, он единственный ребёнок у родителей.



Когда Баир учился в шестом классе, семья переехала в село Элэсун Курумканского района.



- В Элэсунской школе его помнят как ответственного, старательного и активного ученика, общительного, доброго и открытого одноклассника. Баир серьёзно относился к учебной деятельности, особый интерес проявлял к предметам естественно-математического цикла. Он неоднократно принимал участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных играх, конкурсах и олимпиадах. Баир как человек творческий был организатором, сценаристом и исполнителем всех классных и внеклассных мероприятий, успешно принимал участие в районных и республиканских творческих конкурсах, - сообщает администрация села Элэсун.



В 2010 году Баир стал победителем районного конкурса «Гэсэр – Дангина» и представлял Курумканский район на республиканском конкурсе.



На протяжении многих лет состоял в фольклорной группе «Аялга». Занимался в секции по волейболу и баскетболу.



После окончания девятого класса поступил в Бурятский филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики на факультет телекоммуникации.



Колледж окончил в 2016 году, и был призван на срочную службу.



Затем заключил контракт, служил в Улан-Удэ в звании ефрейтора.



Погиб 30 марта.



За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность награждён орденом Мужества посмертно.



У него остались жена и ребёнок.



