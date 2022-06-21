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В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт

В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт
Общество,  Фото:пресс-служба Тункинского нацпарка
Тунка станет уникальным полигоном для научно-исследовательских работ

В Бурятии, в Тункинском национальном парке начали научно-исследовательскую работу сотрудники института земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН).

Как пояснил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник института Сергей Аржанников, существующие модели развития Тункинского рифта входят в противоречие с геологическими, геоморфологическими и сейсмотектоническими данными. Во многом это связано с уникальным явлением для рифта, а именно инверсией тектонического режима. В рамках исследования будут отобраны образцы верхних отложений осадочных пород, изучение строения и возраста рыхлых отложений в Тункинской, Туранской и Торской впадинах.

- Отличительные особенности геологического развития Тункинского рифта от других структур Байкальской рифтовой системы делают данный объект уникальным полигоном для выявления причинно-следственных связей формирования рельефа при значительных вариациях климата и тектонического режима. Объём предстоящих работ большой и интересный, - сообщает пресс-служба нацпарка.

Кроме того, на встрече с руководством национального парка было запланировано дальнейшее сотрудничество. Планируется установка туристических стендов с информацией о геолого-минералогических особенностях Тункинского района.
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