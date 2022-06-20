 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 июня

19 июня

Популярное

В Иркутской области состоится тайлган «Ардайн Yбгэдтэ»

В Иркутской области состоится тайлган «Ардайн Yбгэдтэ»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие могут принять все желающие

25 июня в Харанутской долине в Иркутской области состоится тайлган «Ардайн Yбгэдтэ». В качестве подношения для ритуала нужно иметь тарасун, молоко, саламат и заваренный чай.

- Участие в тайлгане могут принимать все желающие, то есть ограничений нет: лишь бы в семье все было чисто у женщин и дома, а где живёте был осуществлён обряд угощения «монгола», - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Для участия в этом религиозном событии необходимо подать заявку на адрес электронной почты: [email protected]

- Пространством покровительства божеств Харанута, известным как Ардайн убгэд (согласно ранней традиции Ардайн аханууд), является степь от Усть-Орды до Качугского поворота. Практически каждый из нас по тем и другим причинам проезжает по этой степи и находятся под покровительством божеств Ардая на всём пути следования. Старцев Ардая в памяти харанутцев сохранилось много, и они обладали большой магической силой. М. Н. Хангалов в своих воспоминаниях приводит семь имён и фамилий шаманов Харанута с указанием цвета их бород и на каких конях они ездили. Неспроста в старину харанутцы облюбовали эту местность. Здесь когда-то стояли юрты односельчан, паслись отары овец, табуны лошадей и стада коров. Травяной покров Ардая обладает особой силой: издавна известно особый вкус молока, сметаны, масла этой степи. Всё это не могло не сказаться на рождении и деятельности шаманов. Они известны, например, как Ардайн арбан и Тайлани табан. Их упоминает в своей книге «Таинство и практика шаманизма» Б. Д. Банзаров, - пояснили в центре культуры.
Иркутская область тайлган шаманизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии откроют туристский сезон на Щучьем озере
В Бурятии откроют туристский сезон на Щучьем озере
Общество, 20.06.2022
Церемония открытия пройдёт 24 июня
Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите
Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите
Общество, 20.06.2022
Столица Забайкалья присоединится к «Огненным картинам войны»
Ориентировщики Бурятии поборолись за «Гран-при Байкала»
Ориентировщики Бурятии поборолись за «Гран-при Байкала»
Общество, 20.06.2022
В Иркутске прошли соревнования по спортивному ориентированию трёх регионов
В Улан-Удэ высадили аллею городов-побратимов
В Улан-Удэ высадили аллею городов-побратимов
Общество, 20.06.2022
Она появилась на улице Дарханская
В Агинском округе появилась бурятская «юрта» для бракосочетаний
В Агинском округе появилась бурятская «юрта» для бракосочетаний
Общество, 20.06.2022
В местном ЗАГС открылся этнозал «Залиршагуй гуламта»
В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы
В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы
Общество, 20.06.2022
Документы на бюджетное очное обучение принимаются до 25 июля
Уроженцу Тувы присвоено звание Героя России
Уроженцу Тувы присвоено звание Героя России
Общество, 20.06.2022
Старший сержант вынес из-под огня раненого командира взвода
В Бурятии провели турнир по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии провели турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество, 20.06.2022
Абсолютным чемпионом стал житель села Бортой
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Общество, 20.06.2022
Орденом Пирогова награждён директор медицинской академии
Команда Бурятии стала второй на «Парасибириаде»
Команда Бурятии стала второй на «Парасибириаде»
Общество, 20.06.2022
В командном зачёте победили спортсмены Иркутской области
Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
Общество, 20.06.2022
Спортсмен занял второе место в миксте
Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии
Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии
Общество, 20.06.2022
Артисты Бурдрама завоевали Гран-при крупнейшего монгольского театрального фестиваля
Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
Общество, 20.06.2022
Альберт Гатауллин стал чемпионом Дальнего Востока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^