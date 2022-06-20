Участие могут принять все желающие
25 июня в Харанутской долине в Иркутской области состоится тайлган «Ардайн Yбгэдтэ». В качестве подношения для ритуала нужно иметь тарасун, молоко, саламат и заваренный чай.
- Участие в тайлгане могут принимать все желающие, то есть ограничений нет: лишь бы в семье все было чисто у женщин и дома, а где живёте был осуществлён обряд угощения «монгола», - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Для участия в этом религиозном событии необходимо подать заявку на адрес электронной почты: [email protected]
- Пространством покровительства божеств Харанута, известным как Ардайн убгэд (согласно ранней традиции Ардайн аханууд), является степь от Усть-Орды до Качугского поворота. Практически каждый из нас по тем и другим причинам проезжает по этой степи и находятся под покровительством божеств Ардая на всём пути следования. Старцев Ардая в памяти харанутцев сохранилось много, и они обладали большой магической силой. М. Н. Хангалов в своих воспоминаниях приводит семь имён и фамилий шаманов Харанута с указанием цвета их бород и на каких конях они ездили. Неспроста в старину харанутцы облюбовали эту местность. Здесь когда-то стояли юрты односельчан, паслись отары овец, табуны лошадей и стада коров. Травяной покров Ардая обладает особой силой: издавна известно особый вкус молока, сметаны, масла этой степи. Всё это не могло не сказаться на рождении и деятельности шаманов. Они известны, например, как Ардайн арбан и Тайлани табан. Их упоминает в своей книге «Таинство и практика шаманизма» Б. Д. Банзаров, - пояснили в центре культуры.
В Иркутской области состоится тайлган «Ардайн Yбгэдтэ»
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