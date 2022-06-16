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Французы увидят выставку о Чингисхане

Французы увидят выставку о Чингисхане
Общество,  Фото:pixabay.com
Она откроется в Нанте в 2023-2024 году

В музее истории французского города Нант организуют первую выставку, посвящённую Чингисхану и Монгольской империи. Её проведут в следующие два года. Кроме того, экспозицию этой выставки планируется показать в других европейских странах.

В рамках подготовки к выставке в Монголию прибыла французская делегация в составе директора музея города Нант Бертрана Ги, профессора и исследователя Нантеррского университета Мари Фавгу, куратора Джона Поля Дегоше, директора выставочной компании «Номад Эксибишн» Тимоти Петика. Делегация посетила музеи Чингисхана, Каракорума, «Хушуу Цайдам» и «Эрдэнэ Зуу». Также французов приняли официальные лица во главе с заместителем министра культуры М. Батбаяром, они выразили готовность оказать поддержку в организации выставки.

Кроме того, во время выставки во Франции планируется организовать ряд культурных мероприятий, таких как научная конференция по продвижению Монголии, фотовыставка и выставка монгольской каллиграфии, а также музыкальный фестиваль.

В музее Нанта, охватывающем период времени более 800 лет, ранее проводились выставки, посвящённые Греции и Японии. Экспонаты, которые будут представлены на монгольской выставке, планируется получить из французского Лувра, национального музея керамики в Севре, музея Гиме, музея на набережной Бранли и из других стран Европейского Союза, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия Чингисхан выставка история Франция музей

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