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В Улан-Удэ подняли один из самых больших флагов Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии поднятия огромного флага Бурятии

Сегодня, 30 мая, в Улан-Удэ подняли один из самых больших государственных флагов Бурятии. Флаг размером 3 метра на 1, 5 метра изготовлен специально для Этнографического музея, поскольку это одно из самых посещаемых и излюбленных мест горожан.

Событие приурочили к 99-летию Республики Бурятия.

- Поздравляю вас с днём рождения республики. Через год мы с вами будем отмечать уже столетие Республики Бурятия. Пройдены сто интереснейших, величайших лет. Пройден огромный, славный путь. И сегодня в День рождения республики Бурятия мы поднимаем государственный символ – флаг – на территории рядом с Этнографическим музеем. Этнографический музей – это тоже символ дружбы народов, символ нашей истории. Это любимое место наших жителей республики. Здесь люди любят отдыхать, здесь знакомятся с историей нашей республики, с историей народов, - сказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева перед церемонией.

Этнографический музей народов Забайкалья – один из крупнейших музеев под открытым небом в России. Он занимает территорию площадью 37 гектаров, здесь собрано более 40 архитектурных памятников, в его фондах хранится свыше 11 тысяч экспонатов, а территория музея разделена на несколько комплексов.

- Пусть наш флаг сегодня реет, развевается, как конь удачи и приносит нашей республике счастье и процветание, - пожелала Соёлма Дагаева.

В церемонии поднятия государственного флага Бурятии участвовали юноармейцы, участники Дельфийских игр, волонтёры культуры. Гимн Бурятии прозвучал под музыкальное сопровождение военного оркестра. 
этнографический музей минкульт

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