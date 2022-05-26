В Бурятии народный театр отметил 55-летний юбилей

Общество, Фото: отдел нематериального культурного наследия РЦНТ

Поздравления принимал коллектив Гильбиринского театра миниатюр



25 мая в Иволгинском районе Бурятии отметили 55-летие со дня образования Гильбиринского народного театра миниатюр. В этот день в районном доме культуры состоялся юбилейный творческий вечер «Творцы народного театра». В мероприятии приняли участие творческие коллективы Иволгинского района.



На творческом вечере бессменному руководителю и режиссёру театра, заслуженному работнику культуры Российской Федерации и Республики Бурятия Владимиру Запханову была вручена благодарность от министерства культуры региона, а участникам коллектива – почётные грамоты республиканского центра народного творчества. Также народный коллектив представил зрителям премьеры постановок (миниатюр) Владимира Запханова.



К 55-летнему юбилею народного театра была издана книга «55 лет Гильбиринскому народному театру миниатюр». Издание посвящено в том числе творческой деятельности режиссёра Владимира Запханова. Его имя также занесено в «Книгу почёта работников культуры Республики Бурятия».



Отметим, в июне 2022 года Владимиру Запханову будет присвоено почётное звание «Почётный гражданин Иволгинского района». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.









