В Улан-Удэ 30 карет «скорой» оснащены тревожными кнопками

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Статистику озвучил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии Евгений Котов



В Улан-Удэ кнопки тревожной сигнализации установлены на 30 каретах «скорой помощи», а также на трёх автомобилях городских поликлиник. С начала года кнопки срабатывали 51 раз. При этом сотрудники вневедомственной охраны пресекли семь правонарушений и преступлений, задержали четырёх правонарушителей. Об этом рассказал начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Евгений Котов.



- Вневедомственная охрана теперь обеспечивает защиту не только недвижимого имущества, но и транспортных средств. В частности, мы обеспечиваем безопасность медицинских работников «скорой помощи», работников трамваев и их пассажиров, - отметил Евгений Котов.



Также летом кнопки тревожной сигнализации установлены в 157 объектах детского отдыха. Это четыре загородных оздоровительных лагеря, 124 лагеря дневного пребывания детей, 29 лагерей труда и отдыха.



В Бурятии вневедомственная охрана охраняет свыше 11,6 тысяч объектов физических и юридических лиц и 22 объекта, подлежащих обязательной охране. При этом в доход федерального бюджета с начала года перечислено более 110 миллионов рублей.



С начала года росгвардейцы предотвратили 391 правонарушение в отношении охраняемого имущества и 299 правонарушений, совершённых на охраняемых объектах. Краж из охраняемых объектов и квартир граждан не допущено.



За четыре месяца сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии 166 преступлений, в том числе разбоев, грабежей, краж, убийств, угон, незаконного оборота наркотиков. В органы внутренних дел доставлено более двух тысяч правонарушителей, задержаны 62 гражданина, находившихся в розыске.



В этом году вневедомственная охрана отмечает своё 70-летие. Вневедомственная охрана – самое многочисленное подразделение Росгвардии, ежесуточно в Бурятии выходят на дежурство 88 групп задержания в 24 населённых пунктах.



- Уже более шести лет вневедомственная охрана входит в структуру войск национальной гвардии, но задачи наши остаются прежними. По итогам четырёх месяцев наше управление занимает первое место среди подразделений вневедомственной охраны Дальнего Востока, - сообщил Евгений Котов.









