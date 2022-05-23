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Военные Бурятии отличились на чемпионате ВВО по многоборью

Военные Бурятии отличились на чемпионате ВВО по многоборью
Общество,  Фото:скриншот
Спортсмены стали призёрами в военных троеборье и пятиборье

На базе спортивного центра министерства обороны РФ (ЦСКА) в Чите завершились чемпионаты среди военнослужащих Восточного военного округа по военно-спортивному многоборью. Участники соревновались сразу в трёх военно-прикладных видах спорта: военном пятиборье, летнем офицерском троеборье и военном троеборье.

В состязаниях принимали участие свыше 200 спортсменов в составе нескольких десятков сборных команд, представляющих общевойсковые объединения военного округа, Тихоокеанский флот, а также отдельные воинские части ВВО со всего Дальнего Востока. Спортсмены оценивались в стрельбе из стрелкового оружия, метании гранат, преодолении полосы препятствий, плавании, а также в беге на различные дистанции. Отметим, что наравне с мужчинами, в состязаниях принимали участие военнослужащие-женщины.

По итогам соревнований по военному троеборью в общекомандном зачёте среди объединений первое место заняла сборная команда общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае. Вторыми стали военнослужащие из Амурской области. Третьими – спортсмены из Бурятии. В этой же дисциплине, среди отдельных воинских частей победителями и призёрами также стали военнослужащие из Забайкальского края: сборные команды окружного учебного центра и военной школы поваров.

В летнем офицерском троеборье победу среди объединений одержала сборная команда общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае. Второе место заняли военнослужащие из Забайкалья. «Бронза» досталась сборной команде общевойсковой армии военного округа, дислоцированной в Амурской области. Среди отдельных воинских частей чемпионами и вице-чемпионами стали представители сборных от окружных учебных центров, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях соответственно. Третье место выиграли военнослужащие отдельного соединения РХБ защиты военного округа.

Победу в военном пятиборье среди общевойсковых армий одержали спортсмены из Забайкальского края. Вторыми стали военнослужащие сборной команды из Бурятии. Третье место заняли военнослужащие из Приамурья.

Победители представят Восточной военный округ на всеармейских соревнованиях, сообщает пресс-служба ВВО.
Бурятия ВВО Забайкальский край военнослужащие чемпионат спорт многоборье

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