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На Украине погиб 23-летний ефрейтор из Бурятии

На Украине погиб 23-летний ефрейтор из Бурятии
Общество, 
Дмитрий Григорьев погиб в ходе спецоперации 3 мая

3 мая в ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Бурятии Григорьев Дмитрий Валерьевич. Ему было 23 года.

Дмитрий Григорьев родился 10 июля 1998 года в Джиде в многодетной семье. Он был вторым по счету ребёнком.

В 2005 году пошёл в первый класс в Джидинскую среднюю общеобразовательную школу и учился там до 2012 года. В седьмом классе переехал с семьёй в Иволгинский район, в пригородное село Нурселение. С 2013 по 2015 год учился в Сужинской школе.

В школе показал себя очень отзывчивым, трудолюбивым и добрым парнем. Увлекался борьбой и футболом.

В 2015 году поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум и получил специальность помощника машиниста электровоза.

- По характеру был честным, порядочным, дружелюбным, тем, кто никогда не бросит в беде и всегда придёт на помощь. Был опорой и поддержкой для своей семьи, - сообщается в группе «Иволга-инфо».

В 2019 году осенью был призван в армию. Проходил срочную службу в Читинской области, на станции Песчанка. Там получил звание гвардии ефрейтора.

В 2020 году был переведён на срочную службу в Кяхту, в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, где подписал контракт.

В 2021 году участвовал в учении «Селенга-2021» в Монголии и был награждён памятной медалью.

В январе 2022 года был отправлен на спецоперацию в Украину, где погиб при исполнении воинского долга.

Прощальная панихида пройдёт 14 мая на площади Дома культуры села Иволгинск.

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