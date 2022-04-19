По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»

Трамвай №2 отправится с конечной остановки



Завтра, 20 апреля в Улан-Удэ по маршруту №2 будет курсировать «Заповедный трамвай» (0+). Мероприятие пройдёт в рамках международной акции «Марш парков», девизом которой в этом году стал слоган «Природным экосистемам - сохранение и восстановление!», сообщают в МУП «Управление трамвая».



Пассажиры увидят фотовыставку «Заповедные жемчужины Подлеморья», а также послушают занимательные факты о заповедных территориях и литературные произведения, посвящённые Байкалу.



Кроме того, знатоки смогут поучаствовать в викторине и за правильные ответы получить памятные призы.



Трамвай отправится в 10.03 с конечной остановки Шишковка по маршруту №2.

