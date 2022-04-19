Трамвай №2 отправится с конечной остановки
Завтра, 20 апреля в Улан-Удэ по маршруту №2 будет курсировать «Заповедный трамвай» (0+). Мероприятие пройдёт в рамках международной акции «Марш парков», девизом которой в этом году стал слоган «Природным экосистемам - сохранение и восстановление!», сообщают в МУП «Управление трамвая».
Пассажиры увидят фотовыставку «Заповедные жемчужины Подлеморья», а также послушают занимательные факты о заповедных территориях и литературные произведения, посвящённые Байкалу.
Кроме того, знатоки смогут поучаствовать в викторине и за правильные ответы получить памятные призы.
Трамвай отправится в 10.03 с конечной остановки Шишковка по маршруту №2.
По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены Бурятии взяли семь медалей
Трамвай №2 отправится с конечной остановки
Каждый ветеран получит единовременную выплату ко Дню Победы
Такие цифры прежде были лишь в первые дни пандемии
Ранее учёные считали, что этот вид подснежников растёт только в одном районе Бурятии, но оказалось, что это не так
В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура представила основные статистические данные
Многие отметили, что стали больше нервничать
Местами порывы ветра достигнут 22 м/с
Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом
График проверки выполнен наполовину
Правительство республики определило места размещения беженцев
Пострадавшие девушки обратились в полицию
Лифт будет работать не круглосуточно
Выздоровевшие от ковида пациента нередко жалуются на одышку, утомляемость, расстройства пищеварения и другие симптомы