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По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»

По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Трамвай №2 отправится с конечной остановки

Завтра, 20 апреля в Улан-Удэ по маршруту №2 будет курсировать «Заповедный трамвай» (0+). Мероприятие пройдёт в рамках международной акции «Марш парков», девизом которой в этом году стал слоган «Природным экосистемам - сохранение и восстановление!», сообщают в МУП «Управление трамвая».

Пассажиры увидят фотовыставку «Заповедные жемчужины Подлеморья», а также послушают занимательные факты о заповедных территориях и литературные произведения, посвящённые Байкалу.

Кроме того, знатоки смогут поучаствовать в викторине и за правильные ответы получить памятные призы.

Трамвай отправится в 10.03 с конечной остановки Шишковка по маршруту №2.
трамвай

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