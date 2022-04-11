Бурятские хирурги освоили новую методику

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

Первая пациентка рассказала о том, как всё прошло



28 марта врачи хирургического отделения республиканской клинической больницы имени Семашко впервые выполнили лапароскопически-ассистированное закрытие колостомы. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.



Колостома – это участок толстой кишки, выведенный на переднюю стенку для отвода каловых масс, которые собираются в специальный калоприёмник. Метод приходится применять после удаления какого-либо фрагмента толстого кишечника в результате травмы, острого состояния или онкологического заболевания.



Теперь хирурги стали делать закрытие колостомы посредством нескольких проколов и небольшого разреза в брюшной полости пациента. Преимущества этого метода: меньшая операционная травма, более короткие сроки нахождения в стационаре, скорое восстановление и отсутствие длительных ограничений на физические нагрузки.



49-летняя жительница Прибайкальского района поступала в больницу уже не в первый раз, годом ранее ей была выполнена эта же процедура, но открытым методом. Разницу в лечении оценила и сама пациентка.



- После этой операции я чувствую себя гораздо лучше. Несмотря на то, что в прошлый раз всё прошло также хорошо, но из-за большого разреза и швов ощущался дискомфорт. Врачи меня предупредили, что операция пройдёт по новым технологиям, и я стану первой, кому её выполнят, но страшно не было, так как я полностью доверяла своим врачам. Первое, что сделала, когда очнулась после операции – это убедилась, что мешочка больше нет. Я прожила с колостомой два года, было очень тяжело – никаких резких движений, нельзя нагибаться, каждый вечер необходимо её снимать и промывать. Огромное спасибо моим докторам, медсёстрам, а также пищеблоку за вкусную еду, - поблагодарила пациентка.



— Технически сложностей не было, операция прошла в штатном режиме, несмотря на выраженный спаечный процесс. Послеоперационный период также протекал без осложнений, — прокомментировал хирург Баир Хабинов.



В ближайших планах врачей хирургического отделения освоить более сложные миниинвазивные оперативные вмешательства, выполняемые на органах брюшной полости.

