Месяц назад в республике регистрировали более 800 заболевших за сутки, сейчас – уже в десять раз меньше
За минувшие сутки, 27 марта, в Бурятии выявили всего 81 человека, заболевшего коронавирусом. Это на 22 заболевших меньше, чем днём ранее.
Заболеваемость резко снизилась. Так, всего неделю назад фиксировали более 200 заражённых за сутки, две недели назад – более 330, а месяц назад – более 800.
Показателей ниже 90 заболевших за сутки в Бурятии не было уже очень давно.
Общее число случаев заражений коронавирусом за пандемию в республике достигло 134 170. Из них 44% (59 378) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умер за всё время 2961 больной коронавирусом.
Накануне от ковида скончался один пациент. Известно, что он был старше 65 лет. Отметим, позавчера было три летальных исхода, за день до этого – также один. В последнее время число смертей также заметно снижается.
На утро 28 марта в стационарах лечатся 374 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 18 человек.
В отделениях реанимации лежат 63 больных, на ИВЛ – 18 человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1004 человека (на 60 меньше, чем днём ранее).
Как сообщал «Байкал-Daily», Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах. Теперь можно заниматься в разных кабинетах и начинать уроки в одно время. На экзаменах больше не нужно будет рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая
Общество, Фото:
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