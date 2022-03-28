 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

Популярное

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Месяц назад в республике регистрировали более 800 заболевших за сутки, сейчас – уже в десять раз меньше

За минувшие сутки, 27 марта, в Бурятии выявили всего 81 человека, заболевшего коронавирусом. Это на 22 заболевших меньше, чем днём ранее.

Заболеваемость резко снизилась. Так, всего неделю назад фиксировали более 200 заражённых за сутки, две недели назад – более 330, а месяц назад – более 800.

Показателей ниже 90 заболевших за сутки в Бурятии не было уже очень давно.

Общее число случаев заражений коронавирусом за пандемию в республике достигло 134 170. Из них 44% (59 378) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умер за всё время 2961 больной коронавирусом.

Накануне от ковида скончался один пациент. Известно, что он был старше 65 лет. Отметим, позавчера было три летальных исхода, за день до этого – также один. В последнее время число смертей также заметно снижается.

На утро 28 марта в стационарах лечатся 374 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 18 человек.

В отделениях реанимации лежат 63 больных, на ИВЛ – 18 человек.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1004 человека (на 60 меньше, чем днём ранее).

Как сообщал «Байкал-Daily», Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах. Теперь можно заниматься в разных кабинетах и начинать уроки в одно время. На экзаменах больше не нужно будет рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега
В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега
Общество, 28.03.2022
Сейчас снег тает, и вода с примесями бензина, масел и других веществ может попасть в грунтовые воды
В Бурятии бизнесмен хранил опасные лампы в повреждённой таре
В Бурятии бизнесмен хранил опасные лампы в повреждённой таре
Общество, 28.03.2022
Предпринимателя наказали за нарушения 
Электросчётчик жителя Бурятии подключили к другому потребителю
Электросчётчик жителя Бурятии подключили к другому потребителю
Общество, 28.03.2022
Мужчине с трудом удалось добиться перерасчёта за потреблённую электроэнергию
Житель Бурятии украл деньги с карты отчима
Житель Бурятии украл деньги с карты отчима
Общество, 28.03.2022
Мужчина стащил карту и тратил с неё деньги
Местами по Бурятии небольшой снег
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, 28.03.2022
В Улан-Удэ без осадков
В Тайшете адвокат подозревается в применении насилия к следователю
В Тайшете адвокат подозревается в применении насилия к следователю
Общество, 27.03.2022
Адвокату грозит до пяти лет лишения свободы
Забайкалец получил 16 лет колонии за убийство брата
Забайкалец получил 16 лет колонии за убийство брата
Общество, 27.03.2022
Преступление произошло в прошлом году
«Азарт и адреналин»: Как проходила «Байкальская рыбалка-2022»
«Азарт и адреналин»: Как проходила «Байкальская рыбалка-2022»
Общество, 27.03.2022
Участие в «Байкальской рыбалке» в этом году приняли любители рыбной ловли от 5 до 75 лет. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 1
Общество, 27.03.2022
«Глобальный ёхор», реставрация объекта культурного наследия, крестный ход памяти жертв расказачивания и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей
Общество, 27.03.2022
Водитель одной из машин доставлена в медучреждение
Житель Бурятии отсудил 112 тысяч за задержку выдачи трудовой книжки
Житель Бурятии отсудил 112 тысяч за задержку выдачи трудовой книжки
Общество, 27.03.2022
Работодатель не выдал ему трудовую книжку сразу после увольнения
В Улан-Удэ проходят финальные поединки чемпионата России по тайскому боксу
В Улан-Удэ проходят финальные поединки чемпионата России по тайскому боксу
Общество, 27.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Бурятии оштрафовали получателя партии цветов из Сочи
В Бурятии оштрафовали получателя партии цветов из Сочи
Общество, 27.03.2022
Житель республики привёз в Улан-Удэ 600 цветов
Житель Бурятии убил мужчину, припомнив старые обиды
Житель Бурятии убил мужчину, припомнив старые обиды
Общество, 27.03.2022
Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^