Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая

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Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 1 Общество, «Глобальный ёхор», реставрация объекта культурного наследия, крестный ход памяти жертв расказачивания и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко