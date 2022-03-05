Мероприятия пройдут в рамках всероссийской акции «Культурные выходные»
Музеи в Бурятии присоединились к всероссийской акции «Культурные выходные». Этнографический музей народов Забайкалья в целях приобщения к тематике Года культурного наследия народов России планирует проведение бесплатных тематических экскурсий.
7 марта в 16:00 состоится тематическая экскурсия «Кочевники Севера» (0+) по эвенкийскому комплексу музея (с ограничением количества человек в группе до 20). 8 марта в 15:00 будет проведена тематическая экскурсия «Старообрядцы Забайкалья» (0+) по старообрядческому комплексу музея (с ограничением количества человек в группе до 20).
- Номер для записи: 31-30-20 или 8 (950) 385-24-73, - сообщает пресс-служба этнографического музея.
6 марта в рамках события дня «Весне дорогу» музей истории Бурятии предлагает бесплатную экскурсию по выставке «История России в русском платке» (при наличии входного билета) (0+). Музей природы Бурятии приглашает на просмотр видеоролика «Прелестные творения природы» на выставке «Таежная, озерная степная» (0+). Художественный музей имени Ц.С. Сампилова приглашает на бесплатное посещение выставки «Два мира в лабиринтах красок» (0+) Фаины Гусейновой и Евгении Музюковой. Новоселенгинский музей декабристов предлагает бесплатные экскурсии по постоянной экспозиции (0+). Начало в 11:00 (при наличии входного билета).
Также 8 марта с 10:00 до 18:00 состоится акция «Вам любимые» (0+). Бесплатно можно посетить выставки: «История России в русском платке» и «Традиционный мир бурят» в музее истории Бурятии имени М.Н.Хангалова, а также «Русское искусство конца XVIII - начала XX вв.» в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Музеи Бурятии проведут бесплатные экскурсии
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