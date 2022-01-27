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Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками

Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Нужно встать неподвижно спиной к дереву, забору или стене

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости о возможных причинах агрессивного поведения безнадзорных животных.

- Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство, - сказал кинолог.

Ошибочно жалеть бездомных собак и подкармливать их, обустраивая им тёплые будки - собаки привыкают, что их кормят на данной территории и начинают считать её своей. Любое вторжение может быть рассмотрено как опасность и причина, чтобы защищаться и нападать на чужаков, пояснил специалист.

Также кинолог отметил, что если собака одна, животное побоится вступать в контакт с человеком и постарается его избежать. Наибольшую опасность представляют стаи собак, особенно те, у которых уже есть опыт «успешных покусов».

- Если собака двигается на вас рыча, при этом её уши плотно прижаты к голове – это первый признак опасности. Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте, - добавил Голубев.

От нападающей собаки следует отбиваться подручными средствами, стараясь удержаться на ногах и при этом пытаясь защитить шею – это наиболее уязвимое место, укусы туда могут привести к смерти.

При встрече со стаей бродячих собак не стоит вести себя угрожающе, бежать или провоцировать собак. Самое важное – сохранять хладнокровие и спокойствие, не проявлять страха и не давать стае понять, что вы напуганы, уверен кинолог.

- Если стая начинает вас облаивать, встаньте неподвижно спиной к дереву, забору или стене – так вы не дадите собакам вас окружить и сбить с ног. Постарайтесь сохранять хладнокровие, стойте в таком положении, пока стая не успокоится. Далее постарайтесь начать медленное движение, без резких рывков, обязательно следите, чтобы собаки не обходили вас со спины. Плавно перемещайтесь, пока не уйдете за пределы их территории, - рассказал РИА Новости Голубев.

Специальные приборы, издающие ультразвук, или перцовые баллончики, по словам кинолога, не всегда эффективны. Их мощности может просто не хватить на всю стаю.

собаки

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