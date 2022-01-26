Читинцы украли кегу с пивом, но испугались бармена

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина вовремя обнаружила пропажу пива



В одном из баров Читы вечером два посетителя отвлекли бармена, а третий незаметно вынес кегу с пивом на улицу, после чего вернулся.



Чтобы не привлечь внимание, преступники некоторое время побыли в заведении, а затем покинули его. Как раз в этот момент женщина обнаружила пропажу ёмкости с пивом и нажала «тревожную кнопку», после чего вышла на улицу и увидела, как неизвестные несут кегу.



Бармен потребовала вернуть украденное. Воры тут же понесли кегу обратно. В это время подъехала охрана предприятия и задержала одного из подозреваемых в краже, но остальные сбежали, как только увидели охрану. Парня доставили в отдел полиции.



- Чуть позже сотрудникам полиции удалось задержать второго подозреваемого, ранее судимого местного жителя, 1989 года рождения. Принимаются меры к задержанию третьего. Похищенное имущество изъято. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



