Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите

В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет



Региональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного тренера России Аркадия Дерябина, пройдёт с 24 по 26 января в Чите.



- В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Читы, Иркутска, Бурятии, Красноярска, Кемерово, Краснокаменска, а также Тунгокоченского района Забайкальского края. Участвовать в турнире будут юноши и девушки 2005-2007 годов рождения в разных весовых категориях - от 46 до 90 килограммов, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Турнир состоится спортивно-концертном комплексе «Мегаполис Спорт». Соревнования будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.

