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Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите

Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите
Общество,  Фото:pexels.com
В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет

Региональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного тренера России Аркадия Дерябина, пройдёт с 24 по 26 января в Чите.

- В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Читы, Иркутска, Бурятии, Красноярска, Кемерово, Краснокаменска, а также Тунгокоченского района Забайкальского края. Участвовать в турнире будут юноши и девушки 2005-2007 годов рождения в разных весовых категориях - от 46 до 90 килограммов, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Турнир состоится спортивно-концертном комплексе «Мегаполис Спорт». Соревнования будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.
спорт дзюдо

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