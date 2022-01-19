В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет
Региональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного тренера России Аркадия Дерябина, пройдёт с 24 по 26 января в Чите.
- В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Читы, Иркутска, Бурятии, Красноярска, Кемерово, Краснокаменска, а также Тунгокоченского района Забайкальского края. Участвовать в турнире будут юноши и девушки 2005-2007 годов рождения в разных весовых категориях - от 46 до 90 килограммов, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Турнир состоится спортивно-концертном комплексе «Мегаполис Спорт». Соревнования будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.
Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите
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