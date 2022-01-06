 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 января

05 января

11 декабря

Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии

Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
Общество, 
Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»

Жители микрорайона Мелькомбинат в Улан-Удэ с недавних пор практически ежедневно сталкиваются с отключением электроэнергии. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Под обращением, которое начинается со слов «Люди находятся на грани срыва!» подписались жители улиц Залесная, Саратовская, Денисова и ещё нескольких близлежащих. Ролик появился в паблике ves_ulan_ude.

- У просто катастрофическое положение. С декабря постоянные отключения электроэнергии от трёх до 12 часов ежедневно, - рассказала в видеообращении к главе жительница Мелькомбината.

Так, 30 декабря местные жители сидели в темноте с 18 часов вечера до почти 6 часов утра. Новый год им также пришлось встречать при свечах.

- Техника находится на грани риска. Кто нам восстановит её, если она сгорит? Подача котлов зависит от электроэнергии. Люди приобретают бесперебойники, дополнительные генераторы для освещения и обогрева своих домов, - говорится в видеообращении.

Если разрядится телефон, то не удастся дозвониться ни в скорую, ни пожарным, отмечают также жители Мелькомбината.

По их словам, начались постоянные отключения после декабрьской аварии на ТЭЦ-1. Однако электричество пропадает до сих пор. Так, 2 января электричества в домах не было с 21 часа до 2.30 ночи. 4 января было сразу три отключения продолжительностью от часа до четырёх. 5 января электричество дважды пропадало утром.

- Мы, что, не люди? Мы тоже хотим быть при свете. Сколько ещё над нами будут издеваться? Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Мы очень надеемся, что вы нам поможете, - обратились отчаявшиеся жители к главе Бурятии.
отключение света глава Бурятии Алексей Цыденов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
Общество, 06.01.2022
В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
Общество, 06.01.2022
Покататься здесь могут все желающие бесплатно
Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
Общество, 06.01.2022
Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»
Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта
Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта
Общество, 06.01.2022
Пропавшая из Солдатского собака каким-то образом оказалась у аэропорта
В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов
В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов
Общество, 06.01.2022
Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 06.01.2022
Поры ветра могут достигать 13 м/с 
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Общество, 05.01.2022
Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года 
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
Общество, 05.01.2022
К мероприятию готовились с начала декабря 
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Общество, 05.01.2022
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения 
В Бурятии осуждённые прыгали в мешках и метали валенки
В Бурятии осуждённые прыгали в мешках и метали валенки
Общество, 05.01.2022
В исправительном учреждении прошли «Весёлые старты» 
Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу собрал 16 команд
Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу собрал 16 команд
Общество, 05.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований 
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 77 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 77 тысяч
Общество, 05.01.2022
Ежесуточный прирост больных стабильно снижается 
На дне Байкала установили ёлку
На дне Байкала установили ёлку
Общество, 05.01.2022
Перед погружением с ёлкой водили хоровод 
Житель Бурятии не смог снять условное осуждение
Житель Бурятии не смог снять условное осуждение
Общество, 05.01.2022
Мужчина совершил очередное преступление 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^