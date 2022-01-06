Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»
Жители микрорайона Мелькомбинат в Улан-Удэ с недавних пор практически ежедневно сталкиваются с отключением электроэнергии. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Под обращением, которое начинается со слов «Люди находятся на грани срыва!» подписались жители улиц Залесная, Саратовская, Денисова и ещё нескольких близлежащих. Ролик появился в паблике ves_ulan_ude.
- У просто катастрофическое положение. С декабря постоянные отключения электроэнергии от трёх до 12 часов ежедневно, - рассказала в видеообращении к главе жительница Мелькомбината.
Так, 30 декабря местные жители сидели в темноте с 18 часов вечера до почти 6 часов утра. Новый год им также пришлось встречать при свечах.
- Техника находится на грани риска. Кто нам восстановит её, если она сгорит? Подача котлов зависит от электроэнергии. Люди приобретают бесперебойники, дополнительные генераторы для освещения и обогрева своих домов, - говорится в видеообращении.
Если разрядится телефон, то не удастся дозвониться ни в скорую, ни пожарным, отмечают также жители Мелькомбината.
По их словам, начались постоянные отключения после декабрьской аварии на ТЭЦ-1. Однако электричество пропадает до сих пор. Так, 2 января электричества в домах не было с 21 часа до 2.30 ночи. 4 января было сразу три отключения продолжительностью от часа до четырёх. 5 января электричество дважды пропадало утром.
- Мы, что, не люди? Мы тоже хотим быть при свете. Сколько ещё над нами будут издеваться? Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Мы очень надеемся, что вы нам поможете, - обратились отчаявшиеся жители к главе Бурятии.
Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
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