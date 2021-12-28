Новорождённых в роддоме Улан-Удэ нарядили по-новогоднему

Малышей укрыли яркими одеялами







На фотографии несколько люлек с малышами, которые спят. Новорождённых укрыли красными одеялами с белыми звёздочками. Такой «наряд» создал новогоднюю атмосферу в роддоме.







Новорождённых в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ нарядили к Новому году. Фотографии малышей опубликовали на странице роддома в соцсети, а также в паблике ves_ulan_ude_.- Милоты в ленту. В Улан-Удэ нарядил новорождённых в Дедов Морозов, - так подписали фотографии.Пользователи Сети умиляются кадрами из роддома: «Прекрасные подарочки», «Сладкие. Скорее домой», «Ляли Морозы», «Крошки, скорее к мамочкам, а потом и домой под ёлку», «Неожиданно».За один час пост набрал более тысячи лайков.