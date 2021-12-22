Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии снижается

В отделениях реанимации лежат более 120 больных ковидом
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Бурятии коронавирус выявили у 203 человек.
Суточный прирост заболевших продолжает снижаться. Так, если вчера зафиксировано 203 новых заражённых, позавчера их было 207, до этого 212, 219, 224, 228, 231.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 74 775. Из них 46% (34525) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время от ковида 68 790 человек. Накануне вылечились 293 пациента.
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. Накануне коронавирус забрал жизни шести человек. В оперштабе уточняют, что пятеро из умерших были старше 65 лет.
Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 2356 жителей Бурятии.
Число госпитализированных сегодня упало ниже отметки «1200». Сейчас в стационарах лечатся 1184 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 24 меньше, чем днём ранее).
В отделениях реанимации находятся 128 пациентов (столько же было днём ранее). Из них 82 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 49 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1642 койки: занято – 1184, свободно 458 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,1%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2445 человек, их число также уменьшается.
Число контактных лиц на сегодня – 11 694 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 431 094 человек. Повторную вакцинацию начали 74 944 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях оперштаб утвердил порядок проведения новогодних утренников в детсадах и начальной школе. На ёлках разрешили присутствие одного из родителей, но при условии документов о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо при наличии медотвода, или же отрицательного ПЦР-теста.
Во время вечернего рейда в пятницу мобильные группы в Улан-Удэ зафиксировали три нарушения.
Глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конференции поделился, что различные ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса даются нелегко. Одним из самых тяжёлых решений в этом году он назвал введение локдауна летом.
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии снижается
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Михаил Асташов встал на лыжи
В отделениях реанимации лежат более 120 больных ковидом
Два фильма из Бурятии смогут увидеть москвичи
Жители села обратились в прокуратуру
Женщины купил дом на маткапитал и не оформила жильё на детей
Вопрос решался через суд
Победители получат денежные призы
Соревнования состоятся в апреле следующего года
В Улан-Удэ днём до -22 градусов
В художественном музее состоится мероприятие, посвящённое памяти Максима Эрдынеева
Забайкалье присоединится к хоккейной эстафете
Марковская средняя школа была отмечена в номинации «Лучшая столовая сельской школы»
В Закаменском районе появится современная школа на 100 учащихся
В нём примут участие школьники края
Военнослужащими были уничтожены техника и отряд нападавших