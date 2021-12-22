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Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии снижается

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии снижается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В отделениях реанимации лежат более 120 больных ковидом

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Бурятии коронавирус выявили у 203 человек.

Суточный прирост заболевших продолжает снижаться. Так, если вчера зафиксировано 203 новых заражённых, позавчера их было 207, до этого 212, 219, 224, 228, 231.

Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 74 775. Из них 46% (34525) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время от ковида 68 790 человек. Накануне вылечились 293 пациента.

Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. Накануне коронавирус забрал жизни шести человек. В оперштабе уточняют, что пятеро из умерших были старше 65 лет.

Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 2356 жителей Бурятии.

Число госпитализированных сегодня упало ниже отметки «1200». Сейчас в стационарах лечатся 1184 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 24 меньше, чем днём ранее).

В отделениях реанимации находятся 128 пациентов (столько же было днём ранее). Из них 82 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 49 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1642 койки: занято – 1184, свободно 458 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,1%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2445 человек, их число также уменьшается.

Число контактных лиц на сегодня – 11 694 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 431 094 человек. Повторную вакцинацию начали 74 944 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях оперштаб утвердил порядок проведения новогодних утренников в детсадах и начальной школе. На ёлках разрешили присутствие одного из родителей, но при условии документов о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо при наличии медотвода, или же отрицательного ПЦР-теста.

Во время вечернего рейда в пятницу мобильные группы в Улан-Удэ зафиксировали три нарушения.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конференции поделился, что различные ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса даются нелегко. Одним из самых тяжёлых решений в этом году он назвал введение локдауна летом.


коронавирус профилактика

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