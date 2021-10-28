В Бурятии проведут выставку-конкурс кукол

Отборочный тур пройдёт заочно



В Бурятии состоится вторая выставка-конкурс «Куклы Бурятии». Мероприятие проведут по трём номинациям: «Кукла в народном костюме», «Лучшая авторская кукла», «Кукла-сувенир».



Отборочный тур конкурса состоится в заочном формате. Участники могут отправить заявки и фотографии своих работ до 22 ноября на электронную почту: kddrcnt@mail.ru с пометкой «Куклы Бурятии». По желанию участник может прислать видеоматериалы, показывающие этапы создания куклы, видеорассказ о мастере.



Куклы ручной работы победителей и призёров конкурса будут продемонстрированы на выставке «Куклы Бурятии» в декабре.



Отметим, в онлайн-экспозиции первого конкурса «Куклы Бурятии» были представлены более 150 работ 75 мастеров Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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