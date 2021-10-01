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Валерий Кожевников поздравил с Днём пожилых людей

Валерий Кожевников поздравил с Днём пожилых людей
Общество,  Фото:пресс-служба РКПТД
Старшему поколению пожелали здоровья и долгих счастливых лет жизни

Главный врач республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Г.Д. Дугаровой Валерий Кожевников поздравил коллег с Днём пожилых людей. В поздравлении говорится:

«Дорогие наши коллеги! Сердечно поздравляю Вас с Днём пожилых людей – праздником мудрости и добра!

За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времён и поколений. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение к Вам активное участие в общественной и культурной жизни нашего диспансера!

Выражаю глубокую признательность людям старшего поколения за неоценимый вклад в развитие службы. Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Низкий поклон Вам за всё. Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!»

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