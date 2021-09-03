Чита примет фестиваль смешных видов спорта

Студенты сыграют в футборегби, волейбокс и пиратский баскетбол



Фестиваль смешных видов спорта среди студенческой молодёжи столицы Забайкалья, приуроченный к международному дню студенческого спорта, пройдёт в Чите 18 августа. Мероприятие состоится на спортивной базе «Берёзка».



- На фестивале будут проходить смешные виды спорта такие как: футборегби – мини- футбол регбийный мячом, волейбокс – волейбол в боксёрских перчатках и пиратский баскетбол, где игроки играют с повязкой на один глаз и одной рукой, – рассказал главный судья Александр Буторин.



Начало соревнований в 12:00. К участию в соревнованиях допускаются студенты (бакалавры, специалисты и магистранты) очной формы обучения. Команду можно сформировать из студентов разных факультетов и разных учебных заведений.



Заседание судейской коллегии состоится 14 сентября в 17:00 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.



Возрастное ограничение 0+

