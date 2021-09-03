 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

Чита примет фестиваль смешных видов спорта

Чита примет фестиваль смешных видов спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
Студенты сыграют в футборегби, волейбокс и пиратский баскетбол

Фестиваль смешных видов спорта среди студенческой молодёжи столицы Забайкалья, приуроченный к международному дню студенческого спорта, пройдёт в Чите 18 августа. Мероприятие состоится на спортивной базе «Берёзка».

- На фестивале будут проходить смешные виды спорта такие как: футборегби – мини- футбол регбийный мячом, волейбокс – волейбол в боксёрских перчатках и пиратский баскетбол, где игроки играют с повязкой на один глаз и одной рукой, – рассказал главный судья Александр Буторин.

Начало соревнований в 12:00. К участию в соревнованиях допускаются студенты (бакалавры, специалисты и магистранты) очной формы обучения. Команду можно сформировать из студентов разных факультетов и разных учебных заведений.

Заседание судейской коллегии состоится 14 сентября в 17:00 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль спорт мини-футбол волейбол баскетбол студенты юмор Забайкальский край Чита вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутская область присоединится к «Кроссу Нации»
Иркутская область присоединится к «Кроссу Нации»
Общество, 03.09.2021
Всероссийский день бега в регионе будет проводиться без централизованного старта
В пригороде Улан-Удэ появится новая врачебная амбулатория
В пригороде Улан-Удэ появится новая врачебная амбулатория
Общество, 03.09.2021
Строительство планируют завершить в середине осени этого года
Чита примет фестиваль смешных видов спорта
Чита примет фестиваль смешных видов спорта
Общество, 03.09.2021
Студенты сыграют в футборегби, волейбокс и пиратский баскетбол
В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
Общество, 03.09.2021
Новое пособие предназначено семиклассникам 46 учебных заведений
На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу
На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу
Общество, 03.09.2021
Её создали ламы из Забайкальского края
В Иркутской области отпразднуют День Байкала
В Иркутской области отпразднуют День Байкала
Общество, 03.09.2021
Праздник отметят 5 сентября в онлайн-формате
В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны
В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны
Общество, 03.09.2021
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВВО
В школах Иркутской области сформируют управляющие советы
В школах Иркутской области сформируют управляющие советы
Общество, 03.09.2021
В них войдут педагоги, дети, родители и социальные партнёры
Вблизи «Спящего льва» в Бурятии создадут площадку отдыха
Вблизи «Спящего льва» в Бурятии создадут площадку отдыха
Общество, 03.09.2021
В Тарбагатайском районе будут развивать туристский кластер
«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021
«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021
Общество, 03.09.2021
В экспозиции показаны художественные произведения мастеров республики
Усть-ордынец завоевал две медали первенства мира по шашкам
Усть-ордынец завоевал две медали первенства мира по шашкам
Общество, 03.09.2021
Василий Номогоев выиграл «золото» в молниеносной программе и «бронзу» в классической
Бурятия подписала соглашение о «Дальневосточном квартале»
Бурятия подписала соглашение о «Дальневосточном квартале»
Общество, 03.09.2021
Для реализации проекта рассматривают три площадки в Улан-Удэ
В Бурятии заработала «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей
В Бурятии заработала «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей
Общество, 03.09.2021
Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребёнка
В Забайкалье 103 больных COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
В Забайкалье 103 больных COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Общество, 03.09.2021
Общее число случаев заражения превысило 56,5 тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^