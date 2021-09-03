Студенты сыграют в футборегби, волейбокс и пиратский баскетбол
Фестиваль смешных видов спорта среди студенческой молодёжи столицы Забайкалья, приуроченный к международному дню студенческого спорта, пройдёт в Чите 18 августа. Мероприятие состоится на спортивной базе «Берёзка».
- На фестивале будут проходить смешные виды спорта такие как: футборегби – мини- футбол регбийный мячом, волейбокс – волейбол в боксёрских перчатках и пиратский баскетбол, где игроки играют с повязкой на один глаз и одной рукой, – рассказал главный судья Александр Буторин.
Начало соревнований в 12:00. К участию в соревнованиях допускаются студенты (бакалавры, специалисты и магистранты) очной формы обучения. Команду можно сформировать из студентов разных факультетов и разных учебных заведений.
Заседание судейской коллегии состоится 14 сентября в 17:00 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.
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Чита примет фестиваль смешных видов спорта
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