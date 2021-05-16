В Бурятии в воскресенье ожидаются дожди

Погода будет тёплой



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 16 мая, местами в республике дождь, по северу с мокрым снегом. Днём местами возможны грозы.



Ветер западный, северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура днём по южной половине Бурятии +18,+23, по северной - +11,+16, по северному Прибайкалью +5,+10.



В Улан-Удэ днём возможен слабый дождь. Ветер западный 5-10, днём с переходом на северо-западный с порывами до 15 м/с.



Температура днём +18,+20.

