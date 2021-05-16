Погода будет тёплой
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 16 мая, местами в республике дождь, по северу с мокрым снегом. Днём местами возможны грозы.
Ветер западный, северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура днём по южной половине Бурятии +18,+23, по северной - +11,+16, по северному Прибайкалью +5,+10.
В Улан-Удэ днём возможен слабый дождь. Ветер западный 5-10, днём с переходом на северо-западный с порывами до 15 м/с.
Температура днём +18,+20.
В Бурятии в воскресенье ожидаются дожди
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 16.05.2021
Погода будет тёплой
Жителей просят ни в коем случае не разводить костры
Автор программы «Двенадцать» телеканала «Россия 24» побывал в гостях у госинспектора из Бурятии, едва не посаженного после задержания браконьеров
Юные баскетболисты Бурятии стали сильнее всех на Дальнем Востоке
В новом пищеблоке вовсю идут отделочные работы
Торжественное мероприятие прошло в Кабанском районе
Заражённых коронавирусом стало больше после длительных майских выходных
В выходные состоится ремонт трамвайных путей
Хорошим знаком перед первенством Европы для шахматистки стал гимн Бурятии
Улан-удэнский проект занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС»
В подвозе воды, пришли к выводу ремонтники, не было необходимости
Горячую воду отключили во вторник
Все участники забега получат медали
Кроме скачек, на открытии также проведут сельскохозяйственную ярмарку
Порывы ветра будут достигать 18 м/с