Перевод Библии на бурятский язык подошёл к финальной стадии

Как сообщал «Байкал-Daily», Библию решили полностью перевести на бурятский язык, об этом стало известно несколько лет назад. Накануне Институт перевода Библии назвал сроки окончания масштабной работы – конец 2022 года.
Бурятский проект по переводу Библии подошёл к завершающей фазе. Последний этап работы – это финальная вычитка текста перед передачей на верстку.
- За последние пять лет объединённая бурятская переводческая группа проделала огромную кропотливую редакторскую работу по приведению к единому стилю переводов всех текстов Библии. Переводы специалисты двух библейских организаций делали в разное время на протяжении более чем двадцати лет. Был создан обширный научный аппарат, который состоит из вступлений к каждой книге, глоссария, комментариев, географических карт библейских мест, таблиц мер и весов и т.п., - сообщили в Институте перевода Библии.
При сведении воедино всех книг Библии очень важным этапом является проведение унификации всех элементов. Некоторые термины, которые в контекстах разных книг могли быть переведены по-разному, теперь требуют выработки единого решения.
Например, переводчик Дарима Райцанова рассказала, что при переводе Ветхого Завета бурятское слово элшэн (посланник) использовалось для обозначения ангела. Переводчики же Нового Завета это слово использовали для апостола, а для ангела – другое однокоренное слово эльгээмэл (посланный), так как текст Нового Завета требовал разделения этих двух терминов. Теперь же было необходимо проследить за их последовательным употреблением во всех книгах Библии.
После замены терминов, на финальном этапе очень важно провести последнюю читку, в процессе которой выявляются все несоответствия, проверяется последовательность употребления имен собственных, пунктуация, орфография, стиль оформления и т. д. Над этим сейчас и работает вся группа.
К середине осени Институт перевода Библии планирует передать текст в издательский отдел. Одновременно будут собираться научные рецензии для получения грифа Института языкознания РАН.
Выход издания Библии на бурятском языке планируется к концу 2022 года.