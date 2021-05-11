Продлены ограничения на перемещение граждан из Монголии в Россию и обратно
Монгольская сторона продлила ограничения, установленные на перемещение граждан через пункты пропуска на участке российско-монгольской границы в Бурятии до 2 июня. Об этом решении Монгольского правительства Бурятскую таможню уведомили через МИД России.
Ограничения продлены в целях борьбы с пандемией COVID-19, профилактики и снижения риска распространения коронавирусной инфекции.
- При этом уполномоченными органами обеих сторон прорабатывается вопрос о поэтапном восстановлении пассажирского сообщения через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта-Алтанбулаг на бурятском участке российско-монгольской границы. В первую очередь, это коснётся российских граждан, привитых двумя дозами вакцины против COVID-19, на основании свидетельств о вакцинации, согласованных двумя сторонами, и сдаче теста на наличие COVID-19, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Ограничения на границе Монголии и Бурятии продлили до лета
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