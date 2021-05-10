В Улан-Удэ праздничный салют состоял из 300 зарядов

9 мая на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Республики Бурятия — Улан-Удэ — состоялся праздничный салют, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов.
Жители Улан-Удэ смогли увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо». Заряды представлены в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, жёлтый.
Ранее на одном из полигонов в Бурятии военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели несколько совместных тренировок с гаубичной батареей соединения Воздушно-десантных войск.
В мероприятии участвовали артиллерийские подразделения от двух воинских частей.
Во время тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчётов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как в Улан-Удэ проходил парад Победы, можно посмотреть в фоторепортаже Сергея Тарасенко по ссылке.